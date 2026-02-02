Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Pichangatti

Wettkampf der Waffenschmiede
Staffel 10Folge 12vom 02.02.2026
Folge 12: Das Pichangatti

40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Zwei ehemalige Schmiede-Champions treten in einer fünfstündigen Runde gegeneinander an und schmieden einen Pichangatti, ein Messer südindischer Stämme. Schließlich treten sie im direkten Duell gegen einen der furchteinflößenden Juroren an.

