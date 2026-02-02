Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 12: Das Pichangatti
40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Zwei ehemalige Schmiede-Champions treten in einer fünfstündigen Runde gegeneinander an und schmieden einen Pichangatti, ein Messer südindischer Stämme. Schließlich treten sie im direkten Duell gegen einen der furchteinflößenden Juroren an.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC