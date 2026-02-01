Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 13vom 09.02.2026
Folge 13: Das M1917 Naval Cutlass

41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Zwei Champions kehren zurück, um im direkten Duell gegen einen der Titanen der Schmiede anzutreten. Der letzte Schmied im Rennen erhält die Aufgabe, einen Marine-Entersäbel Modell M1917 zu fertigen. Damit tritt er entweder gegen Jesse Hu, den Superchamp Collin Sage oder den ungeschlagenen Juror Ben Abbott an.

Kabel Eins Doku
