Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 8: Das Ginunting-Schwert
40 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Die Top-Champions, die Crème de la Crème der Waffenschmiede, kehrt in die Arena zurück, um gegen einen der Experten aus der Jury anzutreten.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC