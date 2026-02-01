Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 16.02.2026
41 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Vier Sieger aus vorangegangenen Wettkämpfen treten gegeneinander an, um sich ultimativen Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Meisterklasse soll heute in nur fünf Tagen ein anspruchsvolles Schwert schmieden: das schottische Claymore.

Kabel Eins Doku
