Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Zulu Iklwa

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 23.02.2026
Der Zulu Iklwa

Der Zulu IklwaJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Der Zulu Iklwa

39 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Im Finale fertigen sie eine Version der afrikanischen "Zulu Iklwa" Waffe an.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 9 Staffeln und Folgen