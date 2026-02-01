Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 10: Der Zulu Iklwa
39 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Im Finale fertigen sie eine Version der afrikanischen "Zulu Iklwa" Waffe an.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC