Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 25.02.2026
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Finalisten einen mehrklingigen Dolch aus Indien an: den Haladie.

Kabel Eins Doku
