Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: Der Haladie
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Finalisten einen mehrklingigen Dolch aus Indien an: den Haladie.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC