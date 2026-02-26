Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 15: Das Pata
41 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Heute treten vier Gewinner aus vorangegangenen Sendungen gegeneinander, um zu zeigen, wer der Beste der Besten ist. Im Finale entsteht eine mittelalterliche Hieb- und Stichwaffe aus Indien: das Pata.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC