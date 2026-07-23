Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 16: Neue Chance
38 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Heute haben vier Teilnehmer, die in vorangegangenen Sendungen ausgeschieden sind, die Chance, sich noch einmal zu beweisen. Die Finalisten schmieden ein Wikingerschwert - bekannt für seine enorme Stärke.
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC