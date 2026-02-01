Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 2: Sieger der Herzen
40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Vier ehemalige Teilnehmer, die die Herzen der Fans im Sturm erobert haben, treten heute erneut an die Feuerstellen und schmieden, was das Zeug hält. Eine seltene Waffe soll in diesem Wettkampf gefertigt werden: das Hakenschwert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC