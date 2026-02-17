Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 17.02.2026
Folge 4: Die Falcata

41 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten sollen heute ein gekrümmtes Schwert herstellen, das sich auf der Iberischen Halbinsel großer Beliebtheit erfreute: die Falcata.

Kabel Eins Doku
