Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Xiphos

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 19.02.2026
Das Xiphos

Das XiphosJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 8: Das Xiphos

41 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. In der Finalrunde fertigen die Kandidaten ein klassisches griechisches Schwert an: das Xiphos.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 9 Staffeln und Folgen