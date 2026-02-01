Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 9vom 23.02.2026
39 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein aus Borneo stammendes Schwert: das Pandat.

