Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Kriegsbeil

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 21vom 13.03.2026
Das Kriegsbeil

Das KriegsbeilJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 21: Das Kriegsbeil

38 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Heute fertigen sie ein Kriegsbeil an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 9 Staffeln und Folgen