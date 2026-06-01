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Wettkampf der Waffenschmiede

Der Stockdegen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 17vom 15.06.2026
Der Stockdegen

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 17: Der Stockdegen

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Kandidaten fertigen heute einen Stockdegen an.

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