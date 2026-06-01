Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 20: Special-Fanrunde
40 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
In die Spezial-Finalrunde treten die Gewinner der letzten Wettkämpfe unter Vertretern des US-Militärs erneut in die Arena. Der Soldat, der Flieger, der Marineoffizier und der Seemann sollen in nur drei Stunden einen Grabendolch schmieden.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC