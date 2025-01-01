What We Do in the Shadows
Folge 1: Die Vampir-WG
28 Min.Ab 12
Die vier Vampire Laszlo, Nandor, Colin und Nadja leben zusammen mit ihren zwei menschlichen Vertrauten in einer etwas schrägen Wohngemeinschaft auf Staten Island. Als der uralte Baron Afanas sein Erscheinen ankündigt, bricht Unruhe aus - denn der Meister muss gebührend empfangen werden. Schnell wird ein blutiges Festmahl mit mehreren jungfräulichen Opfern organisiert, das dem betagten Blutsauger den Abend versüßen soll.
What We Do in the Shadows
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television