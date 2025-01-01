Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Die Vampir-WG

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Die Vampir-WG

What We Do in the Shadows

Folge 1: Die Vampir-WG

28 Min.Ab 12

Die vier Vampire Laszlo, Nandor, Colin und Nadja leben zusammen mit ihren zwei menschlichen Vertrauten in einer etwas schrägen Wohngemeinschaft auf Staten Island. Als der uralte Baron Afanas sein Erscheinen ankündigt, bricht Unruhe aus - denn der Meister muss gebührend empfangen werden. Schnell wird ein blutiges Festmahl mit mehreren jungfräulichen Opfern organisiert, das dem betagten Blutsauger den Abend versüßen soll.

