What We Do in the Shadows
Folge 10: Dunkles Erbe
22 Min.Ab 12
Guillermo findet durch einen DNA-Test heraus, dass er von dem berühmten Vampirjäger Van Helsing abstammt. Da er selbst Vampire liebt, betrübt ihn dieses Wissen zutiefst. Zwar hat er auch schon zwei Blutsauger auf dem Gewissen, aber das war jeweils ein Versehen ... Durch den gleichen Test erfährt Nandor, dass er eine noch lebende Verwandte hat. Die alte Dame verkraftet das Zusammentreffen mit dem gruseligen Wesen der Nacht jedoch nicht ganz so gut.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television