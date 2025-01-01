What We Do in the Shadows
Folge 2: Der Stadtrat
22 Min.Ab 12
Die Vampire haben den Auftrag bekommen, Staten Island für sich einzunehmen und fangen ganz bürokratisch beim lokalen Stadtrat an. Der spielt aber nicht so ganz mit, weswegen Nandor und Laszlo zu anderen Mitteln greifen müssen. Währenddessen zeigt Nadja Interesse an der jungen Jenna, die ein trauriges Dasein als Live-Rollenspielerin fristet.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television