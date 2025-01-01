Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
What We Do in the Shadows

Folge 2: Der Stadtrat

22 Min.Ab 12

Die Vampire haben den Auftrag bekommen, Staten Island für sich einzunehmen und fangen ganz bürokratisch beim lokalen Stadtrat an. Der spielt aber nicht so ganz mit, weswegen Nandor und Laszlo zu anderen Mitteln greifen müssen. Währenddessen zeigt Nadja Interesse an der jungen Jenna, die ein trauriges Dasein als Live-Rollenspielerin fristet.

