What We Do in the Shadows
Folge 3: Die Werwolf-Fehde
24 Min.Ab 12
Als eine Gruppe von Werwölfen in den Vorgarten der Vampire uriniert und damit Laszlos Busch-Kunstwerke zerstört, hat der vorrübergehende Frieden ein Ende. In einem Werwolf-gegen-Vampir-Kampf soll der Konflikt gelöst werden. Währenddessen hat Colin ein kleines Problem an seinem Arbeitsplatz: Die neue Kollegin Evie scheint gegen seine Fähigkeiten immun zu sein.
What We Do in the Shadows
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
