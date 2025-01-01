Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Die Werwolf-Fehde

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Die Werwolf-Fehde

What We Do in the Shadows

Folge 3: Die Werwolf-Fehde

24 Min.Ab 12

Als eine Gruppe von Werwölfen in den Vorgarten der Vampire uriniert und damit Laszlos Busch-Kunstwerke zerstört, hat der vorrübergehende Frieden ein Ende. In einem Werwolf-gegen-Vampir-Kampf soll der Konflikt gelöst werden. Währenddessen hat Colin ein kleines Problem an seinem Arbeitsplatz: Die neue Kollegin Evie scheint gegen seine Fähigkeiten immun zu sein.

