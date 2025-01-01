What We Do in the Shadows
Folge 4: Der verfluchte Hut
22 Min.Ab 12
Auf ihrem Weg zur Weltherrschaft wollen sich die Vampire die Hilfe eines alten Bekannten sichern. Simon, der Verschlagene, ist mittlerweile der Vampirkönig Manhattans, aber von der Idee leider gar nicht begeistert. Was er dafür umso besser findet, ist der Hut, den Laszlo trägt, denn dieser scheint besondere Fähigkeiten zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television