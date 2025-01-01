Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Der Baron geht aus

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 6
Folge 6: Der Baron geht aus

20 Min. Ab 12

Der Baron will die Stadt unsicher machen und nach erstem Zögern geben Nandor, Laszlo und Nadja nach. Mit normalen Klamotten sieht der Baron auch schon fast menschlich aus und die Party kann beginnen. Tatsächlich wird der Abend besser als gedacht und die vier kommen erst kurz vor dem Morgengrauen zurück. Noch völlig aufgekratzt ist der Baron jedoch etwas unvorsichtig und es kommt zu einem Missgeschick.

ProSieben FUN
