What We Do in the Shadows
Folge 6: Der Baron geht aus
20 Min.Ab 12
Der Baron will die Stadt unsicher machen und nach erstem Zögern geben Nandor, Laszlo und Nadja nach. Mit normalen Klamotten sieht der Baron auch schon fast menschlich aus und die Party kann beginnen. Tatsächlich wird der Abend besser als gedacht und die vier kommen erst kurz vor dem Morgengrauen zurück. Noch völlig aufgekratzt ist der Baron jedoch etwas unvorsichtig und es kommt zu einem Missgeschick.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
