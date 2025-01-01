What We Do in the Shadows
Folge 9: Die Orgie
21 Min.Ab 12
Jedes halbe Jahr wird in der Vampirwelt eine große Orgie veranstaltet. Da sie dieses Mal in Staten Island stattfindet, geben die WG-Bewohner ihr Bestes. Für Deko und Sex-Spielzeug ist gesorgt und auch Pornos sind en masse vorhanden, da Laszlo mit seiner eigenen Kollektion aufwartet. Als er Nadja ein paar Auszüge daraus zeigt, ist diese jedoch wenig begeistert, was Laszlo kränkt und ihm die Lust verdirbt. Guillermo muss unterdessen eine schwere Entscheidung treffen.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
