What We Do in the Shadows

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
What We Do in the Shadows

Folge 9: Die Orgie

21 Min.Ab 12

Jedes halbe Jahr wird in der Vampirwelt eine große Orgie veranstaltet. Da sie dieses Mal in Staten Island stattfindet, geben die WG-Bewohner ihr Bestes. Für Deko und Sex-Spielzeug ist gesorgt und auch Pornos sind en masse vorhanden, da Laszlo mit seiner eigenen Kollektion aufwartet. Als er Nadja ein paar Auszüge daraus zeigt, ist diese jedoch wenig begeistert, was Laszlo kränkt und ihm die Lust verdirbt. Guillermo muss unterdessen eine schwere Entscheidung treffen.

