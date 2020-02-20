Wild Idaho - Die Aussteiger vom Salmon River
Folge vom 20.02.2020: Der Frühling hält Einzug
43 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 6
Nach einem harten Winter hält der Frühling Einzug in der Frank Church Wilderness. Captain Buck Dewey ist mit seinem Jet-Boot auf dem Salmon River unterwegs, um wichtige Versorgungsfahrten durchzuführen. Auch wenn er den Fluss wie seine Westentasche kennt, muss Buck bei seinem Job höllisch aufpassen. Denn die Stromschnellen von Chittam haben bereits zahlreiche Menschen verschluckt! Später sattelt Ranch-Hüterin Aubrey Barton die Pferde, um ihren Gasvorrat im entlegenen Indian Creek aufzufüllen und Wildnis-Veteran Ron Ens bestückt seine Biberfallen mit einem verlockenden Köder.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.