Wild Idaho - Die Aussteiger vom Salmon River
Folge vom 05.03.2020: Bedrohliches Wasser
45 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12
Der Salmon River ist für seine tückischen Stromschnellen bekannt. Als Kapitän Heinz und Passagier Pete auf dem Fluss unterwegs sind, entdecken sie plötzlich einen Mann im Wasser, der sich mit letzter Kraft an seinem Rafting-Boot festklammert. Die Männer zögern keine Sekunde und eilen dem Verunglückten zu Hilfe! Mit vereinten Kräften gelingt es, den Senior ans rettende Ufer zu bringen und so vor dem sicheren Tod zu bewahren. Auch Aussteigerin Aubrey hat heute mit Wassermassen zu kämpfen. Allerdings kommt bei ihr das Unheil von oben: Andauernde Regenfälle drohen ihre marode Ranch zu zerstören.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
