Wild Wild Wedding

Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn 

TLCFolge vom 10.11.2025
44 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Bei „Wild, Wild Wedding“ wird es international turbulent: Auf Bali bereitet Hochzeitsplanerin Julie die Feier für Chloe und Kye vor – doch tropische Regenfälle und chaotische Proben bedrohen die Traumhochzeit. In Deutschland wagen die erst 18-jährige Kathrin und ihr Verlobter Yassir eine Blitzhochzeit. Zwischen russischen und marokkanischen Traditionen sorgt Wedding-Planerin Peri für Struktur, während Familien und Gäste noch mit dem Kulturschock ringen. Und in Norwegen erfüllt ein kanadisches Paar seinen Traum von einer Wikinger-Zeremonie mit Schwertern, Pferden und jeder Menge Nervenkitzel.

