Staffel 1Folge 17vom 19.10.2023
Die Spuckball-SchlachtJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den echten Louds
Folge 17: Die Spuckball-Schlacht
22 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6
Clyde wird im BETR-Programm aufgenommen. Währenddessen bereitet sich Lincoln auf die große Spuckeball-Schlacht in der Schule vor und sein Vater unternimmt alles, um einen Ohrwurm loszuwerden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den echten Louds
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon