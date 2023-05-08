Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 08.05.2023
22 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6

Lincoln und sein Freund Clyde wollen die Nacht aufbleiben, um den RIP Hardcore Midnight Marathon zu sehen. Doch seine Pläne werden ihm ruiniert, als sein Vater ihm eine frühe Ausgangssperre erteilt. Daher wollen sie seinen halben Geburtstag feiern.

Nickelodeon

