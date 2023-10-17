Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 17.10.2023
Folge 12: Kein Einlass für Louds

22 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 6

Genervt davon, dass seine Schwestern ständig sein Zimmer nutzen, kreieren Lincoln und Clyde einen exklusiven Club. Doch dann finden sie heraus, dass seine Schwestern das Gleiche getan haben.

