Staffel 1Folge 12vom 17.10.2023
Willkommen bei den echten Louds
Folge 12: Kein Einlass für Louds
22 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 6
Genervt davon, dass seine Schwestern ständig sein Zimmer nutzen, kreieren Lincoln und Clyde einen exklusiven Club. Doch dann finden sie heraus, dass seine Schwestern das Gleiche getan haben.
Genre:Kinder, Sitcom
6
Copyrights:© Nickelodeon