Staffel 1Folge 4vom 11.05.2023
Der PickelJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den echten Louds
Folge 4: Der Pickel
22 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 6
Das Action News Team trifft sich und Lincoln wird von einem neuen Schwarm überrascht. Die Eltern versuchen derweilen sich mit einem neuen Arzt anzufreunden, damit sie die teuren Arztkosten vermeiden können. Denn elf Kinder können teuer sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den echten Louds
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon