Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 11.05.2023
Der Pickel

Der PickelJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den echten Louds

Folge 4: Der Pickel

22 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 6

Das Action News Team trifft sich und Lincoln wird von einem neuen Schwarm überrascht. Die Eltern versuchen derweilen sich mit einem neuen Arzt anzufreunden, damit sie die teuren Arztkosten vermeiden können. Denn elf Kinder können teuer sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den echten Louds
Nickelodeon

Willkommen bei den echten Louds

Alle 1 Staffeln und Folgen