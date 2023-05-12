Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 12.05.2023
Hör auf dein Herz

Folge 5: Hör auf dein Herz

22 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6

Clyde wird von Lincoln dazu ermutigt, seine Künste am Schlagzeug zu zeigen, wird aber zu weit getrieben. Luan ist bei einem Comedy-Auftritt im Sunset Canyon und trifft dort auf ihr Idol. Luna hilft Leni dabei, ihren Geschichtstest zu bestehen.

