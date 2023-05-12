Staffel 1Folge 5vom 12.05.2023
Willkommen bei den echten Louds
Folge 5: Hör auf dein Herz
22 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6
Clyde wird von Lincoln dazu ermutigt, seine Künste am Schlagzeug zu zeigen, wird aber zu weit getrieben. Luan ist bei einem Comedy-Auftritt im Sunset Canyon und trifft dort auf ihr Idol. Luna hilft Leni dabei, ihren Geschichtstest zu bestehen.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon