Staffel 1Folge 7vom 15.05.2023
Folge 7: Chaos Clyde
21 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 6
Lincoln beschließt, dass er Urlaub machen möchte und sich von seinen brüderlichen Pflichten zu lösen. Daher versucht Clyde einzugreifen und die Rolle von Lincoln zu übernehmen. Alles läuft gut, bis Clyde die Hilfe von Lincoln braucht.
Willkommen bei den echten Louds
