Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 17.08.2024
Ein unvergessliches Musical - Teil 1

Folge 1: Ein unvergessliches Musical - Teil 1

22 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 6

Clyde ist aus dem Ferienlager zurück und Lincoln hat den ganzen Tag verplant, um am letzten Ferientag möglichst viel Spaß zu haben. Die Dinge gehen jedoch schief, als Lincoln versehentlich einige von Lisas Gedächtnis löschenden Jelly Beans isst.

Nickelodeon

