Staffel 2Folge 14vom 30.04.2026
Was wollen FrauenJetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Was wollen Frauen
22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Clincoln McCloud ist zurück im Filmgeschäft. Diesmal haben sie einen Star, Loris Freund Bobby. Doch Lori und Bobby trennen sich, und Lincoln und Clyde müssen noch eine Szene drehen! Können sie Lori und Bobby wieder zusammenbringen?
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Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany