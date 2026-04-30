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Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 2Folge 14vom 30.04.2026
Was wollen Frauen

Was wollen FrauenJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den echten Louds

Folge 14: Was wollen Frauen

22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Clincoln McCloud ist zurück im Filmgeschäft. Diesmal haben sie einen Star, Loris Freund Bobby. Doch Lori und Bobby trennen sich, und Lincoln und Clyde müssen noch eine Szene drehen! Können sie Lori und Bobby wieder zusammenbringen?

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