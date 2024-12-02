Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 2Folge 16vom 02.12.2024
Die Odyssee

Die OdysseeJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den echten Louds

Folge 16: Die Odyssee

22 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 6

Clyde hat eine niederschmetternde Nachricht: Er wird nach Florida ziehen. Da er nur noch einen Tag zu leben hat, hat der Junge einen letzten Wunsch: mit Clincoln einen Milchshake trinken zu gehen, aber alles endet in einem spektakulären Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den echten Louds
Nickelodeon

Willkommen bei den echten Louds

Alle 1 Staffeln und Folgen