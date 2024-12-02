Staffel 2Folge 16vom 02.12.2024
Willkommen bei den echten Louds
Folge 16: Die Odyssee
22 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 6
Clyde hat eine niederschmetternde Nachricht: Er wird nach Florida ziehen. Da er nur noch einen Tag zu leben hat, hat der Junge einen letzten Wunsch: mit Clincoln einen Milchshake trinken zu gehen, aber alles endet in einem spektakulären Abenteuer.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon