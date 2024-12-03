Staffel 2Folge 17vom 03.12.2024
Willkommen bei den echten Louds
Folge 17: Die Loud-Haus-Triple-Decker-Party
21 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6
Lincoln und Clyde nehmen an einem Kartenturnier teil. An anderer Stelle veranstalten Lori und Leni einen Maskenball zu Ehren einer Filmpremiere. Außerdem feiert Lucy das Blutmondfest für den Beerdigungsverein.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon