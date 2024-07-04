Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 04.07.2024
Eine Geburtstagsüberraschung für Charlie

Folge 3: Eine Geburtstagsüberraschung für Charlie

22 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 6

Entschlossen, Charlie zu überraschen, nehmen Lincoln und Clyde an einem Debattierclub-Wettbewerb teil, der sie nach Tennessee führen wird.

