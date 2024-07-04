Staffel 2Folge 3vom 04.07.2024
Willkommen bei den echten Louds
Folge 3: Eine Geburtstagsüberraschung für Charlie
22 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 6
Entschlossen, Charlie zu überraschen, nehmen Lincoln und Clyde an einem Debattierclub-Wettbewerb teil, der sie nach Tennessee führen wird.
Willkommen bei den echten Louds
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon