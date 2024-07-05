Staffel 2Folge 4vom 05.07.2024
Willkommen bei den echten Louds
Folge 4: Eine Freundin fürs Leben
22 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 6
Lynns Wettkampfgeist hat schon immer dazu geführt, dass sie sich außerhalb von Wettkampfsituationen, wie z. B. bei Pyjamaparties, schwer tut. Es ist lange her, dass Lynn bei einer Pyjamaparty war, deshalb hilft ihr die Familie, eine zu veranstalten.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon