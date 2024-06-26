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Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 26.06.2024
Der zwölfte Loud

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Willkommen bei den echten Louds

Folge 5: Der zwölfte Loud

21 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6

Seit einiger Zeit hält sich Lynns neue Freundin Zia oft im Haus der Familie Loud auf. Das macht aber nichts, denn alle lieben sie, außer Clyde. Er ist der festen Überzeugung, dass es nur genug Platz für einen extra Loud gibt.

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