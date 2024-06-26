Staffel 2Folge 5vom 26.06.2024
Der zwölfte LoudJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Der zwölfte Loud
21 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6
Seit einiger Zeit hält sich Lynns neue Freundin Zia oft im Haus der Familie Loud auf. Das macht aber nichts, denn alle lieben sie, außer Clyde. Er ist der festen Überzeugung, dass es nur genug Platz für einen extra Loud gibt.
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon