NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 23.09.2024
Nette Typen kommen weiter

Folge 6: Nette Typen kommen weiter

22 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12

Lincoln ist in Lynns neue Freundin Zia verknallt, und das einzige, was ihn davon abhält, mit ihr auszugehen, ist... Lynn. In einer Reihe von Prüfungen und Herausforderungen versucht Lincoln, Lynn zu beweisen, dass er es wert ist, mit Zia auszugehen.

