Staffel 2Folge 9vom 01.07.2024
Willkommen bei den echten Louds
Folge 9: Liebe liegt in der Luft
22 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6
Lana und Lola beschließen, der Frage auf den Grund zu gehen, warum Mom und Dad kein Interesse daran haben, den Valentinstag zu feiern. Lincoln wird nervös, als ihm klar wird, dass er bei seinem Valentinstags-Date mit Zia allein sein wird.
Willkommen bei den echten Louds
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon