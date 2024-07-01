Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Willkommen bei den echten Louds

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 01.07.2024
Liebe liegt in der Luft

Liebe liegt in der LuftJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den echten Louds

Folge 9: Liebe liegt in der Luft

22 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6

Lana und Lola beschließen, der Frage auf den Grund zu gehen, warum Mom und Dad kein Interesse daran haben, den Valentinstag zu feiern. Lincoln wird nervös, als ihm klar wird, dass er bei seinem Valentinstags-Date mit Zia allein sein wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den echten Louds
Nickelodeon

Willkommen bei den echten Louds

Alle 1 Staffeln und Folgen