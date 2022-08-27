Fundsachen / Flucht vor dem FahrerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.08.2022: Fundsachen / Flucht vor dem Fahrer
23 Min. Ab 6
Ein Spielzeug ist verschwunden. SpongeBob soll es suchen. Doch dabei verirrt er sich selber in den Fundsachen und ist daraufhin ebenfalls verschwunden. Ein Sträfling ist entflohen. SpongeBob hält diesen irrtümlich für seinen neuen Fahrlehrer.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon