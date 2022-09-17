Quallenfischer-Stress / Der FadenJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 17.09.2022: Quallenfischer-Stress / Der Faden
22 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 6
Sandys übertriebener Ehrgeiz unterbricht SpongeBob und Patricks Tag, an dem sie friedlichen Quallen fischen wollten. Als SpongeBob dann versucht, Squidward zu helfen, hat er plötzlich einen Faden in seiner Hand. Dieser scheint, nicht zu enden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon