Folge vom 17.01.2023: Unter dem Zelt / Thaddäus' Fiebertraum
22 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 6
Das Haus von Thaddäus wird von einem Flohzirkus heimgesucht, der für SpongeBob bestimmt ist. Zudem täuscht Thaddäus vor, krank zu sein, um nicht arbeiten zu müssen, aber seine Qualen beginnen erst, als SpongeBob kommt, um ihn zu pflegen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon