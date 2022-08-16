Foto-Tag / Patrick zahlt nicht / Cousin des GrauensJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.08.2022: Foto-Tag / Patrick zahlt nicht / Cousin des Grauens
22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6
SpongeBob hat sich schick angezogen, denn es ist Fototag, aber es ist schwer, sauber zu bleiben. Patrick hat einen Haufen Krabbenburger gegessen, aber er kann nicht bezahlen. SpongeBob muss aufpassen, dass Blackjack nicht seine Familie belästigt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon