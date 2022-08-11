Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Tentakel TV / Ich liebe tanzen

MTVNickelodeonFolge vom 11.08.2022
Tentakel TV / Ich liebe tanzen

Tentakel TV / Ich liebe tanzenJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 11.08.2022: Tentakel TV / Ich liebe tanzen

22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Thaddäus Lieblingssendung wurde abgesetzt, und er beschließt, selbst eine Sendung zu drehen und SpongeBob wird beim Tanzen zufällig von einer Agentin entdeckt. Thaddäus ist neidisch auf SpongeBobs Erfolg und versucht, dessen Casting zu sabotieren.

Alle verfügbaren Folgen