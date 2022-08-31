Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 31.08.2022
22 Min. Ab 6

Um ihrem Schwarm Benny näherzukommen, spricht Luan bei der Theatergruppe der Schule für eine Rolle vor. // Clyde und sein Schulfreund Zach interessieren sich für Antiquitäten und Lincoln fühlt sich bald wie das fünfte Rad am Wagen.

