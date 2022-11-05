Die Geister der Vergangenheit / Mr. Grouse zieht ausJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 05.11.2022: Die Geister der Vergangenheit / Mr. Grouse zieht aus
22 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 6
Lincoln ist sich sicher, dass die Köchin seiner Schule auf ihn und seine älteren Schwestern sauer ist. // Mr. Grouse versucht, ein wenig Ruhe und Frieden zu finden, nachdem er von den Louds wegzieht.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Copyrights:© Nickelodeon