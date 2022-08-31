Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

NickelodeonFolge vom 31.08.2022
Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

Das Secondhand-Fahrrad / Der MeisterdetektivJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 31.08.2022: Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6

Lincoln hat ein Mädchenfahrrad geerbt. Natürlich schämt er sich für das Rad, was ihn jedoch auf eine Idee bringt - eine fatale Idee. Lincoln wird beschuldigt, die Toilette verstopft zu haben - hat er aber nicht. Nun sucht er den wahren Schuldigen.

Alle verfügbaren Folgen