Der Schmetterlings-Effekt / Das Öko-HausJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.08.2022: Der Schmetterlings-Effekt / Das Öko-Haus
22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
Lincoln macht versehentlich eins von Lisas Experimenten kaputt, was eine ganze Reihe an Folgen nach sich zieht. Lincoln will für einen Schulwettbewerb den Stromverbrauch in seinem Haus reduzieren. Doch seine Schwestern ziehen nicht mit.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon