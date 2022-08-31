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Willkommen bei den Louds

Der Schmetterlings-Effekt / Das Öko-Haus

NickelodeonFolge vom 31.08.2022
Der Schmetterlings-Effekt / Das Öko-Haus

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Folge vom 31.08.2022: Der Schmetterlings-Effekt / Das Öko-Haus

22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6

Lincoln macht versehentlich eins von Lisas Experimenten kaputt, was eine ganze Reihe an Folgen nach sich zieht. Lincoln will für einen Schulwettbewerb den Stromverbrauch in seinem Haus reduzieren. Doch seine Schwestern ziehen nicht mit.

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