Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus
Willkommen bei den Louds
Folge vom 01.09.2022: Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus
22 Min. Folge vom 01.09.2022 Ab 6
Lincoln geht auf sein erstes Konzert. Luna fühlt sich zuständig, es zu einem Erlebnis werden zu lassen, was nicht auf Begeisterung stößt. // Die Loud-Geschwister müssen den Dachboden aufräumen und finden einen Hinweis auf einen Schatz.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon