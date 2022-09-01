Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus

Nickelodeon
Folge vom 01.09.2022
Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus

Willkommen bei den Louds

Folge vom 01.09.2022: Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus

22 Min.
Ab 6

Lincoln geht auf sein erstes Konzert. Luna fühlt sich zuständig, es zu einem Erlebnis werden zu lassen, was nicht auf Begeisterung stößt. // Die Loud-Geschwister müssen den Dachboden aufräumen und finden einen Hinweis auf einen Schatz.

